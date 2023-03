Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi commenta anche ai microfoni di Inter TV il match perso oggi in casa per 1-0 contro la Juventus: "Abbiamo preso chiaramente un gol irregolare che ha indirizzato la gara. È un episodio gravissimo e per me inaccettabile".

Si è faticato a trovare la profondità.

"Non era facile, loro difendevano bassi con pochi uomini, nonostante quello che era successo nel primo tempo la squadra ha creato. Potevamo pareggiare una partita che invece è stata indirizzata dalla parte della Juve tua da un episodio. Il risultato finale non rispecchia quanto visto in campo".