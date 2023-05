Perde la continuità di vittorie l'Inter di Simone Inzaghi che cade in casa dei campioni d'Italia dopo una lunga e agonizzante prova di resilienza, costretta per più di un tempo a giocare in dieci uomini. Illude la rete di Big Rom, ad avere la meglio è proprio il Napoli che si impone per 3-1 contro i nerazzurri. Risultato che il mister commenta così a Inter TV: "La squadra ha fatto una gara di carattere, siamo rimasti in dieci al 41esimo contro i Campioni d’Italia. Abbiamo pagato cara un’ingenuità commessa, ma nel secondo tempo siamo stati vivi, organizzati e determinati. Dopo il pareggio poi abbiamo preso il gol del 2-1 di Di Lorenzo, che è un eurogol. C’è rammarico perché perdere non ci piace”.

Carattere però da top team?

"Sì, perché il Napoli è una squadra organizzata, di qualità che gioca bene a calcio. Abbiamo ribattuto colpo su colpo con un'inferiorità numerica che ci ha fatto spendere tanto. Adesso dobbiamo recuperare energie psicofisiche perché tra due giorni e mezzo abbiamo una finale di Coppa Italia molto importante".

A proposito di finale di Coppa Italia, come si affronta questa finale?

"Troveremo una squadra in salute che viene da una serie di risultati molo, molto positivi che hanno centrato una finale europea come Roma e Inter. Bravi, complimenti a loro. Sappiamo che troveremo una squadra in forma però cercheremo di organizzarci e arrivarci nel migliore dei modi".