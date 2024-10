"Pensavo che questa volta mi dicessi terza vittoria in una settimana, ma ci sta. L'osservazione è giusta, stiamo lavorando sui gol presi cercando di curare i dettagli". Comincia così la replica di Simone Inzaghi alla domanda di DAZN sui problemi della difesa dell'Inter, emersi anche nel 3-2 contro il Torino: "Una partita approcciata così non può finire 3-2. In fase di possesso abbiamo creato moltissimo, in fase di non possesso dobbiamo fare di più. Sono comunque soddisfatto dei ragazzi, le vittorie dopo il derby non erano scontate. Il percorso sarà lungo, dobbiamo fare ancora di più".

La posizione in campo di Thuram sta cambiando?

"Si integra molto bene con Lautaro perché attacca bene la profondità ma è bravo anche nella gestione. Ultimamente sta attaccando con costanza la profondità ma è quello che gli chiediamo quando incontriamo squadre con difese basse. Abbiamo l'obbligo di attaccare la profondità".

C'è una squadra che guardi con particolare attenzione e preoccupazione?

"L'anno scorso non è stata una passeggiata, abbiamo avuto un percorso quasi infallibile che sarà impossibile da rifare. Ci sono tante squadre che si sono rinforzate, che hanno investito tanto e che hanno lo stesso obiettivo dell'Inter. Noi cerceremo di lavorare, ma le griglie non mi piacciono. Ora c'è il Napoli in testa, abbiamo visto cosa sono riuscite a fare Juve e Milan in Europa e cosa ha fatto l'Atalanta nelle ultime gare. Io sono concentrato sulla mia squadra, è lì che posso incidere. Ora ci prepareremo per la ripresa del campionato che sarà molto impegnativa".

Il pallone firmato da Thuram è già arrivato nello spogliatoio?

"Non ho visto il pallone, mi sono informato perché lui ha chiesto il cambio per la grande botta sul tendine, credo al momento dell'espulsione, e aveva del sangue. Speriamo che non sia nulla di grave perché è importantissimo per noi".

