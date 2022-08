Brutta uscita sui social network per il Pescara Calcio, che in risposta alle critiche da parte dei tifosi interisti per le condizioni del manto erboso presentato in occasione di Inter-Villarreal ha pubblicato un paio di tweet polemici. Il primo per sottolineare che quello abruzzese è "da sempre uno dei migliori manti erbosi d'Italia", il secondo (quando un tifoso ha fatto notare che certamente non si è dimostrato questo sabato scorso) con un altro post: "Siamo in agosto tornate tra un mese ...magari prendendo meno gol". Commento a cui fa seguito un'emoji di una faccina che ride, ma che non è stato gradito dai sostenitori nerazzurri.