Altra partita da titolare in campionato ieri sera per Davide Frattesi che, complice l'infortunio accusato nel derby da Nicolò Barella, è sceso in campo dal primo minuto in Inter-Torino, come era già accaduto sette giorni prima a Udine. Il risultato, curiosamente, è stato lo stesso: vittoria nerazzurra per 3-2. Un epilogo celebrato così dall'ex Sassuolo su Instagram: "Bravo Thuram, avanti ragazzi", il suo messaggio corredato dai cuori nerazzurri.