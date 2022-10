Quanta soddisfazione c'è per aver superato il turno con una giornata d'anticipo? "Tanta, visto che in campionato non sta andando tanto bene, anche se stiamo mettendo i nostri mattoncini uno dopo l'altro. Ci meritavamo questo traguardo, ora ce la andiamo a giocare".

Al termine del match vinto con il risultato di 4-2 contro il Viktoria Plzen , che ha permesso all' Inter Primavera di Chivu di ottenere il pass per i playoff di Youth League con una giornata di anticipo, Mattia Zanotti si è concesso ai microfoni dei giornalisti presenti. Ecco le parole raccolte dall'inviato di Fc Inter News, Mattia Zingari .

Quanto questo successo può aiutare in campionato?

"Sicuramente tanto, mette fiducia alla squadra. Ora giochiamo con più tranquillità e serenità".

Che rapporto hai con Inzaghi e con la prima squadra?

"L'esperienza in prima squadra me la vivo bene, allenarsi con loro è uno step importante. Inzaghi e i giocatori mi trattano come uno di loro. Coltivo ancora la speranza di essere buttato ancora dentro, devo ringraziare Inzaghi per l'esordio dell'anno scorso".