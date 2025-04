Sono sei i giocatori dell'Inter a rischio squalifica per la possibile semifinale di Champions League che i nerazzurri si giocheranno mercoledì prossimo, nei quarti di ritorno contro il Bayern Monaco a San Siro. Nella lista ci sono anche Lautaro Martinez, entrato in diffida dopo l'ammonizione rimediata ieri, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, oltre al tecnico Simone Inzaghi. Il quadro delle diffide è completato da Henrikh Mkhitaryan, Denzel Dumfries e Benjamin Pavard.

Scampare un'ammonizione mercoledì vorrebbe dire abbuono della diffida nella prossima fase, visto che tutti i cartellini gialli vengono azzerati alla fine dei quarti di finale e le ammonizioni accumulate sino ai quarti, dunque, non vengono conteggiate in semifinale. Un cartellino giallo, invece, farebbe scattare comunque la squalifica per il prossimo match.

