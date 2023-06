L'Inter si prepara alla finale di Champions League di sabato e lancia nel suo store online la divisa che verrà indossata da Lautaro e soci nella sfida contro il Manchester City. La nuova maglia, arricchita dallo sponsor Paramount+ e dalla scritta dorata che richiama alla finale di Istanbul, dalla patch Coppa Italia e da quella Champions League, viene proposta ad un prezzo di 104,99 euro (senza nome e numero). La versione base, senza sponsor e senza patch, costa invece 89,99 euro.

"La maglia gara Home Stadium celebra i valori storici dell’Inter abbracciando la tradizione con il ritorno delle classiche strisce nero blu, ispirate al design degli anni ’60, ed esalta il legame con la città: all’interno del colletto è infatti presente una scritta che riporta il nome di Milano. Il nuovo Home Kit si completa con pantaloncini e calzettoni di colore nero - spiega il club nella descrizione del prodotto -. La maglia, realizzata in poliestere reciclato, è in tessuto altamente traspirante con tecnologia Nike Dri-Fit che favorisce una rapida evaporazione del sudore per garantire comfort e freschezze ideali. Puoi personalizzare la maglia con nome e numero del tuo giocatore preferito e aggiungere la patch della Lega Serie A 2022-2023".

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE