Tappa nella sede dell'Inter questo pomeriggio per Riccardo Goffi, trequartista classe 2002, che ha raggiunto gli uffici dell'HQ di Viale della Liberazione, a Milano, per risolvere il suo contratto con i nerazzurri, mossa propedeutica al trasferimento al Città di Varese, in Serie D. Il 20enne, dunque, lascia il club meneghino dopo aver totalizzato in questa stagione appe sette spezzoni con la Primavera campione d'Italia allenata da Cristian Chivu.