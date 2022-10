Il 3-3 del Camp Nou contro il Barcellona offre una grossa possibilità all'Inter: qualificarsi automaticamente la agli ottavi di finale di Champions League vincendo nella sfida di San Siro contro il Viktoria Plzen, l'ultimo match casalingo della fase a gironi in programma mercoledì 26 ottobre alle 18.45. Il pubblico nerazzurro si prepara a scaldare San Siro: come informa il club, sulle tribune dello stadio sono attesi più di 70mila spettatori.