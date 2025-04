Si viaggia verso il tutto esaurito per Inter-Cagliari, gara in programma a San Siro domani sera (fischio d'inizio ore 18) che si annuncia fondamentale in ottica scudetto. I tifosi nerazzurri hanno la possibilità di accedere a nuove disponibilità di biglietti per assistere dal vivo alla sfida valida per il 32esimo turno di Serie A: come fa sapere il club, infatti, è stata aperta la rivendita dedicata agli Abbonati Plus e sarà possibile acquistare online i posti rimessi in vendita.

