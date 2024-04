Ieri non è passata inosservata la presenza nella tribuna vip di San Siro di Gianni Infantino, presidente della FIFA, che ha assistito al 2-2 tra l'Inter, squadra per cui non ha mai nascosto una certa simpatia, e il Cagliari. Dopo il triplice fischio, il numero uno del calcio mondiale ha pubblicato un post su Instagram per ricordare la piacevole serata trascorsa alla Scala del Calcio: "Un grande piacere incontrare la leggenda Javier Zanetti e il vincitore della Coppa del Mondo FIFA 2022 Lautaro Martinez alla partita di Serie A tra Inter e Cagliari", il suo messaggio. Pronto il commento di Pupi: "Grande Gianni, sempre bello rivederti". Il tutto accompagnato da due cuori neri e due azzurri.

