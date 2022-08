E' Jean-Clair Todibo, difensore classe 1999 del Nizza, il profilo a cui l'Inter starebbe pensando in caso di addio a Milan Skriniar, la cui permanenza a Milano non può essere ancora data per certa da Suning a meno di un mese dalla fine della sessione estiva di mercato. A 22 anni, riporta Foot Mercato, l'ex difensore del Barcelona si è imposto come il leader della retroguardia dei rossoneri, come dimostrato nel match d'esordio della Ligue 1 2022-23. Sotto contratto fino al 2026, il francese è uno degli uomini chiave degli Aiglon che vogliono tenerlo in rosa a tutti i costi, tanto che non è da escludere un eventuale prolungamento. Lo scenario cambierebbe se i nerazzurri, incassati i soldi per Skrinka, decidessero di investire sul centrale, valutato 20-25 milioni di euro.