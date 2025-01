In Argentina confermano l'affare quasi fatto tra l'Inter e il Newell's Old Boys per il trasferimento a Milano di Tomás Pérez, un'operazione da circa tre milioni di euro di base fissa più eventuali bonus (un milione di euro che scatterebbe alla decima presenza e un altro milione al ventesimo gettone). Dal canto proprio, secondo le informazioni di Infobae, il club milanese starebbe pensando all'eventualità di cedere il ragazzo in prestito per fargli fare esperienza in Europa, con il Como di Cesc Fabregas in prima fila. Il centrocampista 18enne, che è alle prese con un infortunio alla caviglia, subito al termine dell'ultima partita della Liga Professionistica contro il Boca, è atteso nelle prossime ore a Milano per firmare il contratto con la Beneamata. Inizialmente, il NOB avrebbe voluto tenere il giocatore fino a giugno, ma le esigenze del club italiano hanno dato un'accelerata alla trattativa.

Al contrario, l'ingaggio di Mateo Silvetti, l'altro gioiellino degli argentini, è lontano dalla sua definizione dal momento che il presidente Ignacio Astore ha rifiutato l'offerta della controparte, che valuta il ragazzo 10 milioni di euro. "Siamo in un momento chiave per definire il futuro di entrambi i giocatori", ha affermato il Consiglio di amministrazione del club di Rosario.

