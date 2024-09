Non ha segnato ma è comunque stato un grande protagonista della vittoria dell'Argentina sul Cile per 3-0 nelle scorse ore. In assenza di Lionel Messi, il popolo albiceleste si aggrappa anche a Lautaro Martinez per continuare a sognare e la sua candidatura al Pallone d'Oro è assai sponsorizzata nel Paese. Non a caso, TNT Sports Argentina ha creato ad hoc una grafica in cui il capitano dell'Inter, sorridente e in abito, posa con il trofeo tra le mani. Il commento è eloquente: "Lautaro sse lo merita. E non è un'esagerazione".

A prescindere da come finirà, gli argentini hanno già scelto a chi dovrebbe essere assegnato il Pallone d'Oro.