Ivan Perisic può tornare in Italia. Clamoroso possibile colpo di scena per il calciomercato della Serie A sul gong della finestra estiva. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'ad Galliani sta cercando di arrivare all'ex Inter. Si cerca l'ok definitivo in queste ultimissime ore di calciomercato.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano il Monza non è l'unico club italiano sulle sue tracce. Anche il Genoa starebbe clamorosamente pensando al giocatore dell'Hajduk Spalato.