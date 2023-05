Durante la conferenza stampa post-match di ieri sera che ha spedito i citizens dritti a Istanbul, Pep Guardiola ha svelato un piccolo retroscena che ha preceduto l'ingresso in campo dei suoi: "Poco prima di entrare in campo ho detto ai miei giocatori: 'Volete giocare contro l’Inter o no? Volete giocare contro i nerazzurri, sì? Se giochiamo novanta minuti pensando di voler affrontare l’Inter batteremo il Real Madrid'" ha detto l'allenatore del Manchester City che incontrerà ancora una volta l'Inter, dopo lo storico scontro del 2010 ai tempi in cui sedeva sulla panchina del Barça.

