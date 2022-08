Proseguono i contatti telefonici tra Napoli e Sassuolo per l'approdo di Giacomo Raspadori all'ombra del Vesuvio. Secondo Gianlucadimarzio.com, già domani dovrebbe esserci un nuovo incontro per cercare di avvicinarsi ulteriormente, con l'attaccante neroverde che continua a confermare la volontà di andar via: sia il giocatore che i suoi agenti resistono nel non voler rinnovare il contratto con il Sassuolo. La partenza di Raspadori libererebbe quello slot che il club emiliano vuole colmare con Andrea Pinamonti, obiettivo rovente per la formazione di Alessio Dionisi.