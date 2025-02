Il suo debutto con la maglia del Monza è stato bagnato da una sconfitta pesante col Verona, che pregiudica ulteriormente le chance di salvezza dei brianzoli. Ma a livello di prestazione individuale, Tomas Palacios non ha per nulla sfigurato alla sua prima da titolare in questa Serie A. Negli 83 minuti giocatori all'U-Power Stadium, l'ex Independiente Rivadavia è risultato probabilmente il migliore dei suoi, offrendo una buona prova di solidità in difesa lì dove il suo compagno di reparto Stefan Lekovic ha macchiato la sua performance con l'autorete che ha sancito la vittoria scaligera.

I numeri, proposti anche dal profilo Fcinterdata, parlano chiaro: Palacios ha toccato il pallone 92 volte con una precisione di passaggio dell'89%; inoltre, ha collezionato ben otto recuperi e vinto otto duelli. La qualità, insomma, al ragazzo non manca; starà a lui farla fruttare nel tentativo di far riemergere il Monza dal pantano dell'ultimo posto in classifica.

