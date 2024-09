Il Marsiglia crolla in casa dello Strasburgo e perde la vetta del campionato, occupata a quota 16 punti da Psg e Monaco. Tre in meno per la squadra di De Zerbi che subisce il gol vittoria di Moreira al 40esimo minuto di gioco.

Da registrare il ritorno in campo di Valentin Carboni. Dopo due panchine consecutive, il fantasista argentino di proprietà dell'Inter ha fatto il suo ingresso in campo nel finale di gara, senza però lasciare il segno. Sui social i tifosi dell'OM lo hanno duramente attaccato, riservandogli dure critiche. Fin qui sicuramente un'esperienza non indimenticabile per il classe 2005.