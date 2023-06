Adesso è anche ufficiale: Edin Dzeko sempre più verso il Fenerbahçe. È lo stesso club turco che, attraverso una nota, ha comunicato come l'attaccante bosniaco sia diretto a Istanbul per effettuare le visite mediche di rito, propedeutiche alla firma sul contratto che lo legherà ai gialloblu. Dopo due anni, quindi, Dzeko lascia l'Inter a parametro zero.

Bilgilendirme



Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/MH8o5cEEMM — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 22, 2023

