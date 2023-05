In attesa di comunicazioni dall'Inter, il Manchester City ha reso note le modalità di vendita dei biglietti per la finale di Champions League, in programma il 10 giugno a Istanbul contro i nerazzurri. I biglietti, che dovrebbero essere circa 20.000 per ciascuno dei due club, saranno disponibili la prossima settimana e potranno essere acquistati esclusivamente attraverso UEFA. I dettagli sul processo di vendita e sulle aperture saranno comunicati in anticipo a tutti i tifosi. Per l'assegnazione dei biglietti del City, verrà utilizzato un sistema a punti simile a quello adottato per le partite in trasferta di campionato, dando priorità ai titolari di abbonamento stagionale iscritti al programma UEFA Cup Scheme, seguiti dai titolari di abbonamento stagionale non iscritti. Eventuali biglietti rimanenti saranno offerti ai Cityzens Matchday Members.

Per acquistare i biglietti tramite il sito della UEFA, i tifosi dovranno inserire un codice di accesso unico inviato loro dal club. La richiesta del codice di accesso è gratuita e non garantisce l'acquisto del biglietto, né comporta l'obbligo di acquistarlo. Attualmente, solo i titolari di abbonamento stagionale possono richiedere il codice di accesso. È necessario effettuare la richiesta entro la mezzanotte di lunedì 22 maggio per avere l'opportunità di acquistare un biglietto per la finale. Coloro che non effettueranno la richiesta entro tale scadenza perderanno l'opportunità di acquistare un biglietto, a seconda dei criteri di vendita. Non esiste un vantaggio nell'effettuare la richiesta in anticipo: tutti i titolari di abbonamento stagionale hanno tempo fino alla scadenza di mezzanotte di lunedì 22 maggio per trovare il momento più opportuno.

Inoltre, in collaborazione con il partner ufficiale per i viaggi Sportsworld, il City offrirà ai suoi tifosi la possibilità di acquistare un numero limitato di pacchetti viaggio per la finale di Istanbul. Questi pacchetti includono un'opzione di viaggio giornaliero scontata al prezzo di 995 sterline, che prevede un volo diretto dall'aeroporto di Manchester all'aeroporto di Istanbul (IST) con rientro immediato dopo la partita. In aggiunta, è disponibile un pacchetto di viaggio di due notti che comprende l'alloggio per la notte di venerdì e sabato, al prezzo di 1.499 sterline. Se i tifosi desiderano organizzare autonomamente l'alloggio per venerdì e sabato, hanno comunque la possibilità di acquistare solo i voli al prezzo di 1.080 sterline.