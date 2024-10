C'è un club che ha deciso di mettersi sulle tracce di Francesco Pio Esposito, l'attaccante di scuola Inter da due stagioni allo Spezia. Secondo Nicolò Schira, il Bologna sta monitorando per la prossima stagione il giocatore classe 2005: il direttore sportivo rossoblu Marco Di Vaio era al Mapei Stadium di Reggio Emilia due settimane fa per visionarlo da vicino in occasione della partita contro la Reggiana.

Il Bologna fa leva sugli ottimi rapporti coi nerazzurri, ma non è il solo club interessato al giocatore: a monitorare il ragazzo di Castellammare di Stabia c'è anche un club della Premier League che lo ha visionato durante la partita della Nazionale Under 21 di martedì contro l'Eire.

