In vista dell'esordio in Coppa America contro il Canada, match in programma per le 21 locali (2.00 italiane), Scaloni ha scelto quello che dovrebbe essere l'undici iniziale. Secondo TyC Sports ad aver vinto il ballottaggio in attacco tra Julian Alvarez e Lautaro Martinez è l'attaccante del Manchester City. L'ex River Plate affiancherà la Pulga, Messi. Di seguito la probabile formazione dell'Albiceleste.

Argentina (4-4-2): Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico (o Marcos Acuña); Di Maria, De Paul, Paredes, Mac Allister; Messi, Álvarez.

