Messi non prenderà parte al match che l'Argentina affrontrerà contro il Perù, così come Acuña. A prescindere dal forfait della Pulga, Walter Samuel (sostituto di Scaloni in conferenza e durante la partita dopo la squalifica del ct), ha parlato (LEGGI QUI) di Alejandro Garnacho e Valentin Carboni come possibili titolari per la partita in programma per le 2.00 di domani (ora italiana).

L'interista potrebbe essere schierato come centrocampista, anche se la sua presenza non è garantita fa sapere Tyc Sports. Provati come Carboni, Enzo Fernández e Lo Celso. Per l'esterno sinistro provati da Scaloni Carboni, Enzo Fernández e Lo Celso, tutti e tre candidati alla camiseta dal primo minuto. Nessun dubbio invece per la linea d'attacco della Seleccion che sarà formata da Garnacho, Di Maria e Lautaro Martínez.

Probabile Argentina (4-3-3): Emiliano Martinez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Carboni o Enzo Fernández o Gio Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez e Alejandro Garnacho.

