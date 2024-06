La sfida amichevole contro il Guatemala, l'ultima dell'Argentina prima della Copa America, sarà l'occasione per Valentin Carboni per convincere il ct Lionel Scaloni a inserirlo tra i 26 convocati dell'Albiceleste che difenderanno il titolo negli Stati Uniti a partire dal 21 giugno. Il fantasista di proprietà dell'Inter, reduce dalla stagione in prestito al Monza, potrebbe scendere in campo da titolare al FedExField di Landover, Mayland, nella notte italiana, se il tecnico dei campioni del mondo decidesse di far riposare Rodrigo De Paul: il classe 2005 si giocherebbe il posto con Exequiel Palacios. In attacco, solito ballottaggio tra Lautaro Martínez e Julián Álvarez. Lo riporta Tyc Sports.

