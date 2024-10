Dopo l'1-1 del match contro il Venezuela, il ct dell'Argentina è pronto a mischiare le carte in vista del match di martedì prossimo contro la Bolivia. Scaloni recupera Cuti Romero dalla squalifica e anche Mac Allister verrà rivalutato nei prossimi giorni. Ad avere buone possibilità di tornare in campo dal primo minuto è il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez che, dopo aver giocato solo qualche minuto del match contro la vinotinto, sembra destinato a tornare titolare come fa sapere TyC Sports.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!