Se a centrocampo il prossimo innesto sarà Piotr Zielinski, sugli esterni in estate potrebbe esserci un altro cambio. Arrivato Tajon Buchanan, per sopperire all'infortunio di Cuadrado, si fa spazio secondo Tuttosport gli indizi portano a una cessione di Denzel Dumfries.

Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 è lontano e il giocatore ha mercato in Premier League. Potrebbe essere piazzato a 40-45 milioni di euro e in questo modo evitare un nuovo caso Skriniar. In questi mesi Ausilio e Baccin stanno seguendo con attenzione Emil Holm, vecchio pallino del ds titolare nelle ultime quattro gare dell'Atalanta tra campionato e Coppa Italia con anche un gol all'attivo e un paio di assist. Sta confermando quanto di buono fatto vedere a La Spezia e nel girone di ritorno sarà sotto osservazione.

L'Atalanta lo ha pagato 2,5 milioni per il prestito e ha un diritto di riscatto a 8,5 milioni. Dovesse partire Dumfries, l'atalantino sarebbe il primo della lista.