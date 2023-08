A leggerla in questo modo sembra un po' un'ecatombe. In realtà, l'Inter nelle amichevoli estive non ha mai perso e ha sempre fatto gol, pareggiando soltanto contro l'Al-Nassr e vincendo tutte le altre partite.

Ciò nonostante, anche su Tuttosport, si parla soprattutto dell'attacco nerazzurro. "Per fortuna dell’Inter, Lautaro Martinez gode di ottima salute. E, forte della fascia da capitano ben stretta all’avambraccio, non ci sta a perdere neanche in amichevole - si legge - Marcus Thuram è ancora spaesato nel mondo Inter e ha chiuso il pre-campionato a secco, Marko Arnautovic inizierà ad allenarsi con i nuovi compagni solo dopo Ferragosto, mentre Joaquin Correa - a meno di una miracolosa resurrezione - nel biennio nerazzurro ha ampiamente dimostrato di non essere all’altezza della situazione. Quadro preoccupante per i 60mila tifosi attesi sabato a San Siro per il debutto casalingo".

Sempre secondo Tuttosport, "in quest’ottica sarebbe onesto da parte della società nei confronti di Simone Inzaghi rivedere al ribasso i piani, altrimenti si rischia di rivivere lo stillicidio di un campionato fa, quando l’allenatore è stato salvato solo dal miracoloso cammino in Champions e dal 3° posto acciuffato grazie all’exploit finale di Lukaku. Parlare di scudetto appare oggi quanto meno un azzardo - Inzaghi lo aveva fatto quando sentiva di avere in tasca il sì di Big Rom -. Nei piani Thuram avrebbe avuto modo di ambientarsi nel calcio italiano sotto l’ombrello protettivo della LuLa, invece è stato promosso dagli eventi a titolare nonostante il pre-campionato abbia dimostrato come il ragazzo sia ancora un corpo estraneo nel sistema di gioco nerazzurro".