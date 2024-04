Il cerchio si stringe, attorno a Steven Zhang. Come ricorda oggi Tuttosport, va trovata una soluzione perché il 20 maggio scadrà il prestito di Oaktree, 385 milioni di euro interessi compresi che vanno restituiti.

A meno che, come risulta dalle diverse ipotesi (che vanno dal rifinanziamento alla possibilità di ottenere una nuova scadenza, fino alla cessione definitiva), non passi l'idea che sta prendendo piede in queste ultime ore. Zhang starebbe infatti lavorando a fari spenti con un fondo anglosassone per un nuovo prestito da 400 milioni di euro. In questo modo estinguerebbe il debito con Oaktree e andrebbe avanti a gestire l'Inter in un'idea di autofinanziamento, con mercato a saldo zero tra acquisti e cessioni e un abbassamento progressivo del monte ingaggi.