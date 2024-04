Il Paris Saint-Germain vorrebbe Marcus Thuram come erede di Mbappé. Più ancora di Victor Osimhen, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, a Parigi stanno salendo le quotazioni del figlio di Lilian.

L'Inter, si specifica, non ha intenzione di metterlo sul mercato, ma tra i big è il più facilmente attaccabile perché in tanti in Europa stanno cercando una punta e perché può portare una plusvalenza senza precedenti. Ausilio e Marotta lo hanno preso a zero e possono portare a casa una cifra non inferiore a 80 milioni di euro. Ad oggi l'idea è un'altra: finanziare il mercato con la cessione di Dumfries e quella dei giovani, ma negli anni scorsi è andata diversamente. Hanno salutato Hakimi, Lukaku, Onana, Brozovic.

Vendendo il francese ci sarebbe la possibilità di andare a prendere, con quel "saldo zero" che sarà richiesto anche in estate, bersagli come Alessandro Buongiorno e Albert Gudmundsson. Costano 40 milioni l'uno, così si arriverebbe a quota 80. Anche se ci sono giocatori come Zanotti, Esposito, Satriano, Oristanio in caso di mancato riscatto del Cagliari che i nerazzurri vorrebbero mettere sul piatto per abbassare la quota.