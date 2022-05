Tra i giocatori che più hanno meriti se l'Inter è tuttora in corsa per Coppa Italia e Serie A c'è sicuramente Ivan Perisic. Ne sottolinea le virtù Tuttosport, nell'edizione odierna. Inzaghi non riesce a farne a meno, tanto che Gosens non è ancora riuscito a esordire da titolare nell'Inter.