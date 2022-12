"Il percorso per il nuovo stadio di Inter e Milan è sempre più una corsa a ostacoli". Lo scrive stamane Tuttosport, rilanciando la polemica di ieri di Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura (RILEGGI QUI).

"I club hanno catalogato le parole di Sgarbi come argomento da non commentare in quanto da ascrivere al dibattito politico in corso sull’argomento - spiega TS -. La discriminante tra “sparata” e fatto concreto è però nel vincolo di cui parla il sottosegretario: quasi superfluo sottolineare che sarebbe la pietra tombale sull’abbattimento del Meazza per fare sorgere al suo posto quelle costruzioni che, nei piani del club, dovranno finanziare la costruzione del nuovo impianto, operazione (costo 1,3 miliardi: solo per il progetto esecutivo occorrono 40 milioni) altrimenti insostenibile economicamente".