Uno stadio da 71mila posti, da realizzare (se va bene) nel 2030 con 9mila clienti "premium". Questa è la prospettiva del nuovo San Siro, come si legge oggi su Tuttosport. Tolti i posti più costosi, resterebbero quindi a disposizione 62mila seggiolini, un numero molto sotto la media dell'attuale Meazza.

Una soluzione, si legge sul quotidiano, che va verso la nuova frontiera del pallone, sempre più business e sempre meno religione laica. La scelta è dovuta a numeri che dimostrano come nelle casse di Inter e Milan entrino attualmente un terzo di quel che accade a Madrid o Parigi e meno della metà di Barcellona o Londra. Lo stadio resterà unico, come ora, e resteranno anche alcuni problemi attuali, come l'erba del Meazza che oggi è stremata per via dei tanti appuntamenti.