Dopo un certosino lavoro in entrata, adesso l'obiettivo principale dell'Inter sul mercato è quello di liberarsi degli esuberi. Giorni di grande lavoro per Beppe Marotta , che ha una missione da completare: sforbiciare il monte ingaggio e raggiungere il +60 entro giugno 2023. "Il primo profilo che viene in mente porta sicuramente ad Alexis Sanchez - ricorda Tuttosport -. Il cileno percepisce un ingaggio netto da 7 milioni e - a parte Lukaku - al momento è il più pagato di tutta la rosa dell’Inter. Marotta ha pronto un incentivo all’esodo per il sudamericano che potrà anche sfiorare addirittura i 5 milioni, ma al momento l’ex Udinese non ha ancora accettato l’idea interista". Si spera che Sanchez trovi una destinazione gradita il prima possibile.

Stesso discorso per Andrea Pinamonti, che percepisce 2,2 milioni netti a stagione. "Sulle sue tracce ci sono Atalanta, Monza e Sassuolo (soprattutto dopo la cessione di Scamacca al West Ham). Ergo: per questa stagione il destino di Pina-gol è segnato - spiega TS -. Con tutta probabilità poi partirà anche Lazaro. Nonostante la titolarità nell’amichevole di ieri l’austriaco percepisce 2,5 milioni netti, di fatto l’infortunio di Gosens è l’occasione per mettere in vetrina l’ex Benfica. Saluteranno anche Agoume e Salcedo , anche se in questo caso gli ingaggi di entrambi i giocatori non sono un vero problema per l’Inter".