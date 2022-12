L'Inter ha messo nel mirino Yann Sommer e Altay Bayindir , portieri di buonissimo livello. E questo per Tuttosport non può essere un caso: entrambi sembrano di un livello troppo alto per pensare che vengano solo a fare da riserva di Onana . E allora? E allora - secondo il quotidiano torinese - non è da escludere che il club nerazzurro non stia pensando di cedere il camerunese qualora arrivassero offerte ghiotte. Arrivato a zero dall'Ajax, Onana rappresenterebbe una plusvalenza enorme.

Sommer è un pilastro della nazionale svizzera e del Borussia Mönchengladbach: "A 34 anni (li compirà tra qualche giorno, il 17 dicembre) cerca l’ultimo contratto importante in carriera e ha intenzione di arrivare al top almeno ai prossimi Europei anche se è scontato sospettare che un pensierino lo faccia pure ai Mondiali 2026 - si legge -. Bayindir, che l’Inter segue da almeno un paio di stagioni, di anni ne ha soltanto 24 e, oltre a essere titolare al Fenerbahçe, è il futuro della nazionale turca, due buoni motivi che fanno pensare come sia difficile pensare pure per lui che accetti di firmare per un club dove partirebbe come secondo". Peraltro, l'Inter monitora diversi estremi difensori futuribili come Stankovic (in prestito al Volendam) e Di Gregorio (ora del Monza, ma prodotto della cantera nerazzurra).