Secondo quanto risulta a Tuttosport, Beppe Marotta starebbe valutando la fattibilità di creare la seconda squadra dell'Inter per la stagione 2025-26. Gli ostacoli, però, sono oggettivi, come sottolineato più volte proprio dal presidente del club milanese: andrebbe individuato uno stadio che ospiti la formazione Under 23 e, soprattutto, la struttura per gli allenamenti, visto che né ad Appiano Gentile né a Interello c'è lo spazio adeguato. Servono tempo e investimenti, ecco perché l'idea potrebbe slittare all'estate 2026, spiega il quotidiano torinese.