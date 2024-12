Marko Arnautovic è il giocatore che il Torino avrebbe più possibilità di prendere, ma il principale ostacolo per la fumata bianca è Paolo Vanoli. Questo, almeno, quanto sostiene Tuttosport. Secondo il quotidiano il club granata ha già l'ok dell'Inter ma non ha ancora contattato l'agente dell'austriaco, il cui addio permetterebbe ai nerazzurri di risparmiare 1,750 milioni di euro netti che al lordo farebbero 3,5.

Il motivo della perplessità del tecnico del Torino è soprattutto di natura anagrafica. "La punta ha 35 anni, 36 tra pochi mesi (ad aprile) e per via della carta d’identità le sue condizioni fisiche potrebbero subire delle problematiche. È fisiologico a quest’età". E poi ci sono i costi, perché il club granata dovrebbe sborsare circa 3 milioni netti (6 al lordo) di ingaggio, precisamente 1,750 da qui a giugno e più o meno 1,250 per la stagione successiva perché, essendo in scadenza con l'Inter, servirà un contratto di almeno un anno e mezzo.

