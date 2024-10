Tuttosport torna oggi sull'interesse dell'Inter per Daniel Maldini. Riprendendo quanto rivelato in una nostra esclusiva (LEGGI QUI) il quotidiano sottolinea come nell'ultimo impegno di campionato del Monza contro la Roma il ds nerazzurro Piero Ausilio si sia presentato all'U-Power Stadium per visionare due giocatori: Warren Bondo e Daniel Maldini.

L'attaccante esterno dei brianzoli sta per compiere 23 anni, è stato appena convocato da Spalletti e ha caratteristiche che gli altri giocatori offensivi dell'Inter non hanno. Un po' come le ha Gudmundsson, a cui i dirigenti nerazzurri avevano pensato l'estate scorsa. Quel genere di giocatore, alla fine, non è arrivato.

Il Milan, che ha ceduto Maldini al Monza, ha diritto al 50% sulla rivendita e soprattutto può riprendersi il giocatore versando la metà della cifra eventualmente offerta ai brianzoli (se il giocatore sarà d'accordo a tornare).