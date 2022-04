L'Inter vuole aggiungere un mattone al suo muro difensivo. E' Gleison Bremer, secondo quanto conferma oggi Tuttosport, che vede come "più che probabile" la cessione di De Vrij per fare spazio al brasiliano. L'olandese è l'elemento da sacrificare, a un anno dalla scadenza contrattuale, per mettere soldi in cassa e reinvestirli sul suo successore, il cui acquisto sarebbe coperto in parte con Dimarco (valutato 10-15 milioni).