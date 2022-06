Tra i nomi che stanno circolando attorno all'Inter, nel reparto difensivo, c'è anche quello di Merih Demiral. Il centrale turco, secondo quanto riportato da Tuttosport, è stato offerto al club di via della Liberazione. Il giocatore, reduce dall'esperienza all'Atalanta e che i bergamaschi non dovrebbero riscattare, sembra però destinato in Premier League.