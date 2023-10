Spunta il nome di un nuovo fondo tra i possiibli acquirenti dell'Inter. E' quello di Silver Lake, fatto oggi da Tuttosport. Il fondo americano controlla oggi il 14,5 % del City Football Group grazie all'assistenza di Raine Group, advisor che ha curato il passaggio di quote da Citic alla stessa Silver Lake e che assieme a Goldman Sachs è stato incaricato da Steven Zhang di trovare nuovi investitori per l'Inter.

Secondo il quotidiano, proprio Goldman Sachs potrebbe decidere di rifinanziare il debito di Suning con Oaktree Capital. Ma soprattutto Silver Lake potrebbe replicare lo schema già visto col City Group.

In aggiunta, sul dossier nerazzurro ci sarebbe anche un pool di famiglie saudite. Investcorp ha dato un'occhiata approfondita ai conti ma finora non ha affondato e nel frattempo continua ad esserci Zilliacus con le sue dichiarazioni. Tutto in attesa dell'assemblea soci dell'Inter.