Tuttosport insiste oggi su un nome già emerso nelle scorse settimane per il mercato dell' Inter . Si tratta di Tajon Buchanan , seguito anche mercoledì sera con un osservatore presente per la sfida tra Bruges e Benfica . Il giocatore è stato già promosso da Ausilio e Baccin , che lo avevano visionato a Qatar 2022 con il Canada .

La dirigenza è convinta che sia il candidato ideale per sostituire Denzel Dumfries. L'olandese resta il candidato principale per far cassa e arrivare ai 60 milioni di attivo richiesti da Zhang. Manchester United e Arsenal sono i club che potrebbero farsi avanti, meno il Chelsea dopo aver investito 30 milioni per Malo Gusto.

Gli altri obiettivi vagliati per la fascia destra sono Emerson Royal e Singo, fino a Lazzari. Ma le quotazioni di Buchana sono schizzate in avanti. Prezzo del cartellino: tra i 15 e i 20 milioni.