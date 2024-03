Il risentimento ai flessori della coscia destra patito da Marko Arnautovic crea qualche grattacapo a Simone Inzaghi, che rischia di perdere l'attaccante per due-tre settimane almeno. Come spiega Tuttosport, si torna così alla situazione di fine settembre, quando per otto partite il tecnico dovette fare di necessità virtù arrangiandosi con tre soli attaccanti. Peraltro, si legge ancora sul giornale, è una situazione già verificatasi per ampi tratti nel recente passato con Sanchez nel ’19-20 e ’20-21, Correa nel ’21-22 e Lukaku nel ’22-23.

Considerata la sosta di mezzo, l'austriaco potrebbe anche tornare per Inter-Empoli del primo aprile e non saltare tantissime gare, ma in chiave futura potrebbe essere salutare pensare di affrontare la stagione con cinque punte e non quattro. Soprattutto visti i tanti impegni fino a luglio 2025, tra nuova Champions League e Mondiale per club.

A Lautaro, Thuram, Arnautovic e Taremi potrebbe quindi aggiungersi uno tra Sanchez, in scadenza a giugno, e Valentin Carboni, che si sta mettendo in mostra a Monza. Oppure una terza ipotesi, visto che il cileno compirà 36 anni a dicembre e l'argentino potrebbe aver bisogno di giocare con continuità altrove. Il profilo? Una seconda punta rapida e brava nel creare superiorità numerica, a meno che non arrivino proposte per Arnautovic, che ha un accordo coi nerazzurri fino al 2025.