Francesco Pio Esposito continua a segnare con la maglia dello Spezia e dell'Italia U21, attirando l'interesse di diversi club. L'ultimo in ordine cronologico è il Napoli, che secondo TMW avrebbe fatto un sondaggio per il baby bomber di proprietà dell'Inter. "A scendere in campo direttamente il Presidente De Laurentiis e il ds Manna con l’agente Mario Giuffredi", viene riferito.

