Franck Kessié resterà al Barcellona fino al termine di questa stagione. Non ha dubbi a riguardo il quotidiano Sport , secondo cui il club blaugrana e l'ivoriano avrebbero deciso di rimandare ogni ragionamento sul futuro alla prossima estate. L'opzione migliore - si legge - sembrava poter essere uno scambio con Marcelo Brozovic , ma con l'Inter non è stato possibile trovare il giusto incastro a livello economico.

Ci sarebbe poi stato un sondaggio esplorativo del Chelsea, ad opera però di intermediari, senza mai sfociare in una trattativa concreta. L'ex milanista, peraltro, è determinato a giocarsi le proprie chance in Catalogna almeno fino a giugno, dopodiché prenderà la migliore decisione per la sua carriera.