Il Barcellona deve vendere in maniera pesante quest'estate, al fine di dare ossigeno alle proprie casse. Ma alcune trattative sono piuttosto complicate e allora, secondo il quotidiano Sport, il club blaugrana sta esplorando la strada degli scambi di giocatori. In modo particolare, è l'Inter il club maggiormente coinvolto in questo genere di discorsi, insieme all'Atletico Madrid. Tutto nasce dai colloqui avuti coi nerazzurri per Franck Kessié; l'ivoriano non dovrebbe spostarsi dalla Catalogna, ma il Barça ha provato a tastare il polso all'Inter valutando l'interesse di Viale della Liberazione per elementi potenzialmente appetitbili come Ferran Torres, Samuel Umtiti, Nico Gonzalez e Eric Garcia. L'Inter non intende spendere però potrebbe offrire contropartite e allora il principale candidato a uscire sarebbe Marcelo Brozovic. Impossibile invece che Jordi Alba, altro elemento appetito dai nerazzurri, possa andare via in estate.