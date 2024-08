L'Inter lavora su Tomas Palacios, profilo scelto per rinforzare la difesa nell'immediato ma anche in ottica futura. L'intenzione del club nerazzurro - riferisce SportMediaset - sarebbe di accelerare le operazioni, provando a far sbarcare il giocatore la prossima settimana a Milano facendolo ambientare già in vista della sfida contro il Lecce. All'operazione - riferisce l'emittente - starebbe lavorando direttamente anche Javier Zanetti, vice presidente nerazzurro che da sempre ha grande influenza sui connazionali argentini.

L'operazione Federico Chiesa viene invece definita "difficile" da SporMediaset, nonostante gli ultimi rumors.

