Il prescelto per prendere il possesso dei pali della porta dell'Inter è Yann Sommer. Anche ieri lo svizzero è stato schierato titolare nel Bayern Monaco contro il Liverpool, ma secondo Sport Mediaset si attendono novità nel weekend: i nerazzurri vorrebbero portarlo a Milano entro sabato.

La fine delle tournée dei due club potrebbe portare all'accelerazione decisiva per la conclusione della lunga trattativa, nonostante i bavaresi stiano ancora cercando un portiere per sostituire Sommer e siano in attesa del rientro di Neuer. "L'Inter, che finora ha impostato l'affare su una cifra di 4 milioni più bonus, potrebbe anche fare leva sulla volontà del giocatore, pagare la clausola da 6 milioni e regalare finalmente il rinforzo atteso a Inzaghi", ipotizza SM.

