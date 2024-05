Dopo i saluti di Zhang rivolti alla sua famiglia nerazzurra (LEGGI QUI), Sportmediaset fa il punto della situazione di casa Inter. La squadra di Simone Inzaghi è tornata ai vertici italiani sotto la presidenza di Steven Zhang e secondo l'emittente televisiva Oaktree ha già tracciato il primo obiettivo: è ora il momento di tornare ai vertici europei. Già dalla prossima stagione l'obiettivo non sarà più il campionato, ma anche e soprattutto la Champions League.

Desiderio fisso anche per Lautaro Martinez che dopo le dichiarazioni d'amore espresse nei giorni post-scudetto deve ancora trovare la quadra con il club per il rinnovo. Le parole dell’agente (RILEGGI QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA) non sono particolarmente piaciute - fa sapere SM - e ora ci vuole un passo concreto del Toro verso l'Inter. La distanza tra domanda e offerta è ancora di circa due milioni e al fronte dei 12 milioni a salire chiesti dall'entourage dell'argentino, l’offerta di Viale della Liberazione è di circa 10 a salire. Dalle prime puntate del rinnovo del capitano sono comunque stati fatti passi avanti, adesso però è il momento di fare il passo decisivo. Lauti vuole restare e l'Inter vuole che resti: il messaggio è chiaro. Si spera che già nell’incontro di settimana prossima le parti si possano avvicinare.

